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Пуна (ATP). 1/4 финала. Карацев сыграет с Мартинесом, Чилич – с Грикспором

Аслан Карацев сыграет с Педро Мартинесом в 1/4 финала в Пуне. Tata Open Maharashtra Пуна, Индия 2 – 8 января 2023 ATP 250 Призовой фонд – 642 735 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Педро Мартинес (Испания) – Аслан Карацев (Россия) Марин Чилич (Хорватия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды) Максимилиан Мартерер (Германия) – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Филип Краинович (Сербия) – Бенжамен Бонзи (Франция).

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