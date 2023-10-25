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Новейшие снайперские винтовки МЦ-566 поставят подразделению спецназа ВДВ

Новейшие снайперские винтовки МЦ-566 поставят подразделению спецназа ВДВ

Изготовлена очередная партия новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Такое заявление сделали представители Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия в беседе с РИА Новости.

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