Новейшие снайперские винтовки МЦ-566 поставят подразделению спецназа ВДВ

Изготовлена очередная партия новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Такое заявление сделали представители Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия в беседе с РИА Новости.
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