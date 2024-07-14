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ФБР заявило, что не знает мотивов нападения на Дональда Трампа

ФБР заявило, что не знает мотивов нападения на Дональда Трампа

Американские силовики также признались, что не получали никакой информации о возможной угрозе и не усиливали меры безопасности при охране бывшего президента.

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