Байден выделил Украине очередную военную помощь стоимостью 375 млн долларов

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден подписал указ о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов.
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