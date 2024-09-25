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Байден выделил Украине очередную военную помощь стоимостью 375 млн долларов

Байден выделил Украине очередную военную помощь стоимостью 375 млн долларов

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден подписал указ о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов.

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