Сергей Лежнев из больницы призвал орловцев самих позаботиться о безопасности

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев записал большое аудиосообщение жителям региона. Одной из поднятых в нём тем стала безопасность орловцев, о которой, по словам Лежнева, они должны позаботиться сами.
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