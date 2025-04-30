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    Путин не отказал этому спец.посланнику Трампа, он озвучил интересы России. Америкосы, как всегда, хотят много за счет...Путин отказал Уит...

Путин отказал Уиткоффу?

Путин отказал Уиткоффу?

По неподтвержденным данным СМИ, российский лидер Владимир Путин отклонил идею спецпосланника главы Белого дома США о прекращении огня по текущей линии фронта, пишут РИА «Новости».

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Комментарии
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АндрейБорков
Путин не отказал этому спец.посланнику Трампа, он озвучил интересы России. Америкосы, как всегда, хотят много за счет других, то есть они решают свои шкурные проблемы за счет кого угодно, не смотря ни на чьи интересы, кроме своих. А ВВП поставил интересы России во главу этого угла, вот и обломился спец.посланник. А отказывать ему ВВП не отказывал.
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