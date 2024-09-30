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WSJ указала на холодный прием Зеленского в США и сужение возможностей Киева

WSJ указала на холодный прием Зеленского в США и сужение возможностей Киева

Западные эксперты обратили внимание на то, что холодный прием, оказанный украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в вашингтонской администрации, подчеркнул сужающиеся возможности для Киева в текущем конфликте.

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