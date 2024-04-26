Россия и Иран ратифицируют соглашение о торговле

В Госдуму внесен правительственный законопроект, ратифицирующий соглашения о российско-иранской торговле, принятые в Санкт-Петербурге в декабре этого года, а также о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Ираном, сообщает ТАСС.