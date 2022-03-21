Происшествия

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В Мурманской области полицейские установили подозреваемых в краже кабеля с территории предприятия

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о краже обратился представитель местного строительного предприятия, который сообщил о том, что из служебного помещения на горе Кулим похищен кабель, приобретенный для нужд организации.

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