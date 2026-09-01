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Нижегородская правда

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Линейка для студентов НИУ Президентской академии прошла в парке «Швейцария»

Линейка для студентов НИУ Президентской академии прошла в парке «Швейцария»

1 сентября в парке «Швейцария» состоялась торжественная линейка «День первых», посвященная Дню знаний, для студентов и преподавателей НИУ Президентской академии.

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