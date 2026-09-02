NASA не нашло $2 млн для New Horizons: у аппарата могут отключить 2 прибора на подлёте к границе Солнечной системы

Зонд полностью исправен и способен работать до 2050 года, но уже 2 года не выделяются деньги на инженеров и миссию — научной группе придётся отключить приборы уже в октябре В октябре NASA может отключить 2 научных прибора на космическом аппарате New Horizons из-за отсутствия финансирования.