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NASA не нашло $2 млн для New Horizons: у аппарата могут отключить 2 прибора на подлёте к границе Солнечной системы

NASA не нашло $2 млн для New Horizons: у аппарата могут отключить 2 прибора на подлёте к границе Солнечной системы

Зонд полностью исправен и способен работать до 2050 года, но уже 2 года не выделяются деньги на инженеров и миссию — научной группе придётся отключить приборы уже в октябре В октябре NASA может отключить 2 научных прибора на космическом аппарате New Horizons из-за отсутствия финансирования.

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