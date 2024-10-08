"А нового уже не будет!" И грянул гром. Россия устала от дипломатических игр "Когда будет написана история этого этапа американо-российских отношений, отзыв посла Антонова из Вашингтона будет назван одной из величайших дипломатических неудач Соединённых Штатов.
На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посла из США
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Это бы было нечто, как бы пиндосы забегали как вши на яйцах помойного кота.
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8 час.
фарид сабиров
Я работал с 2016 года по 2019 в Афганистане в Баграме на базе нате. И перед выборами президента сша поспорил в амером что победит Трамп. Они как правило спорят на 5-10 долларей. Он упирался что к Трампа нет шансов и предлагал 10. Итог я выиграл стольник. Он рвал рубаху в шоке что даже я был в курсе типа махинаций РОССИЯН на выборах
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5 час.
Лидия
Мне нравятся, как белорусы жонглируют русским языком - Камалу они обозвали Камбалой, одна буква, а как звучит. Борель у них Бордель. Классно!!!
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2 час.
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