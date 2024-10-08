На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посла из США

фарид сабиров

Я работал с 2016 года по 2019 в Афганистане в Баграме на базе нате. И перед выборами президента сша поспорил в амером что победит Трамп. Они как правило спорят на 5-10 долларей. Он упирался что к Трампа нет шансов и предлагал 10. Итог я выиграл стольник. Он рвал рубаху в шоке что даже я был в курсе типа махинаций РОССИЯН на выборах