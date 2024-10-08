ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со все...Три зелёных свист...
  • виктор матвеев
    Путин уже собрал всю кишлачную хиву (СНГ), думаю оправдыватться будет.Мигранты массово ...
  • Татьянка Яцук
    У нас их напротив ещё больше стало... думала-холода наступят- они отвалят в свою СА- но нет- всё прутся.....Мигранты массово ...

На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посла из США

На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посла из США

  "А нового уже не будет!" И грянул гром. Россия устала от дипломатических игр "Когда будет написана история этого этапа американо-российских отношений, отзыв посла Антонова из Вашингтона будет назван одной из величайших дипломатических неудач Соединённых Штатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Это бы было нечто, как бы пиндосы забегали как вши на яйцах помойного кота.
Ответить
8 час.
фарид сабиров
Я работал с 2016 года по 2019 в Афганистане в Баграме на базе нате. И перед выборами президента сша поспорил в амером что победит Трамп. Они как правило спорят на 5-10 долларей. Он упирался что к Трампа нет шансов и предлагал 10. Итог я выиграл стольник. Он рвал рубаху в шоке что даже я был в курсе типа махинаций РОССИЯН на выборах
Ответить
5 час.
Лидия
Мне нравятся, как белорусы жонглируют русским языком - Камалу они обозвали Камбалой, одна буква, а как звучит. Борель у них Бордель. Классно!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх