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Газета.ру

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Директор НАБУ Кривонос назвал российской диверсией скандал с кол-центрами

Директор НАБУ Кривонос назвал российской диверсией скандал с кол-центрами

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что распространение мошеннических кол-центров на Украине якобы может быть некой «российской диверсией».

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