Восстановить генератор или проще купить новый? Взвесили все «за» и «против»

Российские автомобилисты любят ставить диагноз своей машине самостоятельно. По сути, это то же самое, что лечить себя без врача: стоит мигнуть лампочке в салоне или мотору завестись не с первого раза, как рука сама тянется к поисковику – а то и за советом к «Михалычу» из соседнего гаража.
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