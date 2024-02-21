Минниханов встретился с Первым вице-президентом Зимбабве

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Первым вице-президентом Республики Зимбабве, Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга, который прибыл в Россию по приглашению руководства страны для участия в мероприятиях Игр будущего.
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