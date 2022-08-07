В Ставропольском крае Общественный совет полиции провел мероприятие для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР

По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю для семей с детьми, прибывших из ДНР и ЛНР, организована экскурсия в исторический парк «Россия – моя история».
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