Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Два бабуина."Тащил прямо по а...
  • Максим
    В Москве, может быть, и перед перестройкой, а в Крыму гораздо раньше. И тонны книг на общественно-политические темы, ...Павел Серебряков:...
  • Анатолий
    Вешать на площади Рязани.В Рязани сотрудни...

В Ставропольском крае Общественный совет полиции провел мероприятие для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР

В Ставропольском крае Общественный совет полиции провел мероприятие для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР

По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю для семей с детьми, прибывших из ДНР и ЛНР, организована экскурсия в исторический парк «Россия – моя история».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх