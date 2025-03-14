Sohu: Китай одарил врага России подарками

Подписание соглашений состоялось при участии посла КНР Ма Шенкуня.На фоне укрепляющегося стратегического альянса с Россией, Китай неожиданно заключил два значительных торговых договора с Украиной, о чем сообщает АБН24, ссылаясь на китайское издание Sohu.