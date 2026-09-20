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Ночь случилась огненной и страшной: У берегов Одессы — минус три сухогруза, мост уничтожен, военные поставки застряли на границе

Ночь случилась огненной и страшной: У берегов Одессы — минус три сухогруза, мост уничтожен, военные поставки застряли на границе

    ВПК России наносит системные удары, которые уже привели к «эффекту тромба» на логистических маршрутах ВСУ Демилитаризация киевского режима неуклонно продолжается.

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