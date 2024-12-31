КНДР намерена развивать в своей стране туризм — Ким Чен Ын

Власти КНДР должны активно развивать туристическую отрасль, поднимать обслуживание на мировой уровень, работать над изменением имиджа страны, заявил Ким Чен Ын, 31 декабря об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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