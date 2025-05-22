Что делать, если вас сбил самокат: инструкция для пешеходов

За тяжкий вред здоровью или смерть человека водителю СИМ грозит уголовная ответственность С каждым годом на городских улицах не только увеличивается число электросамокатов, но и количество ДТП с их участием.
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