«Мы бегали по пляжу и кричали во всю глотку», — Пугачева вынудила Орбакайте уйти с корабля за пару часов до его крушения

Кристина Орбакайте в своей жизни столкнулась с чудом, как считал близкий друг ее мамы Борис Моисеев. Однажды Алла Борисовна попросила его посидеть с дочкой, пока она была заняла делами (Кристина тогда была подростком).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии