После обыска в доме Трампа глава ФБР и генпрокурор США получили угрозы убийством

globallookpress/Yuri Gripas Множественные угрозы убийством поступили в адрес глав Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста США после того, как в доме бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде прошли обыски, передает FoxNews.
globallookpress/Yuri Gripas Множественные угрозы убийством поступили в адрес глав Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста США после того, как в доме бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде прошли обыски, передает FoxNews.
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