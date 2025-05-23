На Украине поставят блокпосты для борьбы с дезертирством из армии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Полтавской области в центральной части Украины приняли решение о создании мобильных блокпостов в четырех районах с целью розыска военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших части.
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