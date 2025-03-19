Гвинет Пэлтроу в прозрачном наряде без бюстгальтера попала на обложку журнала

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в откровенном наряде попала на обложку журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).