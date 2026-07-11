Pro-Palestine Activist Reportedly Murdered By Migrant Boyfriend The phrase "suicidal empathy" has exploded like wildfire across social media in the past year largely because there are so many tragic stories of migrant crime against people who advocate for open immigration.
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