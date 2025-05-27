В Карелии появится музей старых лодок

В селе Крошнозеро готовится к открытию музей старых лодок. Как сообщили в группе «Крошнозеро.Новости села», проект призван дать вторую жизнь историческим судам, созданным предками крошнозерцев по особым технологиям, и сделать их доступными для изучения как взрослым, так и детям.