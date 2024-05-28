Путин: РФ придает большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном

Россия придает большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости, отправленной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, она опубликована на сайте Кремля.