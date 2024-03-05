Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье.
Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
"Раз Пашинян, и его свита, ведут страну к этой пропасти, а значительная часть общества поддерживает его устремления, то значит так тому и быть" +100500 ....... Давно надо было разорвать отношения с Арменией и с её двуличным президентом. Всех послов и всю диаспору армянскую нужно срочно выслать из нашей страны. Нечего врагов у себя за пазухой держать.
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Армения хочет у себя американскую военную базу. Они думают, что таким образом они себя обезопасят? А КОГО и КОГДА эти базы "обезопасили"? Наоборот, подставили... Армянские армяне что, доверяют армянам, проживающим в США? Так они далеко... И они уже давным-давно продали Армению... ПОЧЕМУ АРМЯНЕ МОЛЧАТ на все выходки Пашиняна?!!
Ответить
7 час.
Николай Арзамасцев
Приходится ставить в очередь - по поводу которых надо действовать.🤨
Ответить
1 час.
Свежие комментарии