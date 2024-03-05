Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Нашли кого слушать. Болгарские проститутки и не то скажут. Они готовы давать в любой позе и к любую дырку, лишь бы их...Ресурсов на войну...
  • Николай Арзамасцев
    Приходится ставить в очередь - по поводу которых надо действовать.🤨Больше Армения за...
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    Сдристни с пейзажа, счетовод...В бою у Феодосии ...

Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Раз Пашинян, и его свита, ведут страну к этой пропасти, а значительная часть общества поддерживает его устремления, то значит так тому и быть&quot;   +100500  .......   Давно надо было разорвать отношения с Арменией  и с её двуличным президентом.  Всех послов и всю диаспору армянскую  нужно срочно выслать из нашей страны. Нечего врагов  у себя за пазухой держать.
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9 час.
лл
лина любимцева
Армения хочет у себя  американскую военную базу. Они думают, что таким образом они себя обезопасят? А КОГО и КОГДА эти базы &quot;обезопасили&quot;? Наоборот, подставили...  Армянские армяне что, доверяют армянам, проживающим в США? Так они далеко... И они уже давным-давно продали Армению...  ПОЧЕМУ АРМЯНЕ МОЛЧАТ на все выходки Пашиняна?!!
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7 час.
Николай Арзамасцев
Приходится ставить в очередь - по поводу которых надо действовать.🤨
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1 час.

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