Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Лидия Курзаева

"Раз Пашинян, и его свита, ведут страну к этой пропасти, а значительная часть общества поддерживает его устремления, то значит так тому и быть" +100500 ....... Давно надо было разорвать отношения с Арменией и с её двуличным президентом. Всех послов и всю диаспору армянскую нужно срочно выслать из нашей страны. Нечего врагов у себя за пазухой держать.