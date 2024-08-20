Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    100 кг рыбы на 400000 рублей, т.е. 1 килограмм рыбы по 4000 рублей? "судак, синец, лещ, густера, окунь, щука, плотва"...В Новгородской об...
  • Константин Самарин
    Может, лучше-бы они совершенствовали эти навыки в Курской области?Снайперы армейско...
  • А Кудасов
    Что за зековские кепочки на присягающих. Для зоны сойдёт. Но тут присягу в такой. Пилотка намного приличнее.Военнослужащие по...

В Ульяновске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже почтовых марок

В Ульяновске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже почтовых марок

«Следователем ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в хищении имущества, принадлежащего акционерному обществу «Почта России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх