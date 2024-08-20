В Ульяновске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже почтовых марок

«Следователем ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в хищении имущества, принадлежащего акционерному обществу «Почта России».
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