Школьники на Ямале начнут изучать искусственный интеллект

В шести ямальских школах введут курс по искусственному интеллекту с нового учебного года. Это будут две школы в Тарко-Сале, по одной в Новом Уренгое, Надыме, Муравленко и Лабытнанги, сообщила в соцсетях первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова.