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Красный Север

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Школьники на Ямале начнут изучать искусственный интеллект

Школьники на Ямале начнут изучать искусственный интеллект

В шести ямальских школах введут курс по искусственному интеллекту с нового учебного года. Это будут две школы в Тарко-Сале, по одной в Новом Уренгое, Надыме, Муравленко и Лабытнанги, сообщила в соцсетях первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова.

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