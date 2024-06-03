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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ступак о самоподготовке: «Мне никто не пишет план, я свободная птичка. Никто не исключает, что я весной прибегу в команду, скажу: «Пожалуйста, возьмите меня»

– К новому сезону вы готовитесь сама, но формально числитесь в группе Егора Сорина. При этом не было понятно, продолжите вы вообще карьеру или нет.

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