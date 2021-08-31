В Красноярском крае общественники и полицейские приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники полиции МО МВД России «Канский» и члены Общественного совета по сложившейся традиции приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться» и поздравили ребят, впервые идущих в учебные заведения, с Днем знаний.
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