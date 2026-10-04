Как древние полководцы использовали страх в качестве оружия

Рельеф, изображающий ассирийского царя Ашшурбанипала и его воинов / © Wikimedia Commons Одни полководцы разрушали целые города, демонстрируя последствия неповиновения, другие прибегали к публичным пыткам, политическим чисткам или просто использовали собственную репутацию.