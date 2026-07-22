New York Post: Пятеро утонули в Огайо, пытаясь спасти утопающего

В американском Огайо, 19 июля на реке Сциото, пятеро взрослых погибли, пытаясь спасти утопающего. Среди них были граждане Гондураса.
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