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Царьград

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New York Post: Пятеро утонули в Огайо, пытаясь спасти утопающего

New York Post: Пятеро утонули в Огайо, пытаясь спасти утопающего

В американском Огайо, 19 июля на реке Сциото, пятеро взрослых погибли, пытаясь спасти утопающего. Среди них были граждане Гондураса.

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