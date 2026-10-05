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Происшествия

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В Рязани увековечили память ветерана уголовного розыска Ильи Пришвина, героически погибшего на СВО

Сегодня, 5 октября, в отделе МВД России по Московскому району города Рязани состоялось трогательное и значимое событие - открытие мемориальной доски в честь подполковника полиции в отставке Ильи Пришвина, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

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