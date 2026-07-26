Россиян предупредили о неожиданном и опасном последствии укуса клеща

После укуса клеща у людей может развиться аллергия на красное мясо. О неожиданном и опасном последствии встречи с членистоногим предупредил россиян аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев, пишет RT.
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