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«Зенит» не проигрывает «Краснодару» 4 матча подряд – с 2024 года

« Зенит » одержал победу над « Краснодаром » (3:2) в выездном матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ .  Таким образом, «быки» не могут обыграть команду под руководством Сергея Семака на протяжении 4 матчей.

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