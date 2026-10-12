Студенты Архангельской области поборолись за выход в финал проекта «Первый студенческий»

В Архангельске, на площадке САФУ, подвели итоги его регионального этапа.В этом году организаторы отошли от командного формата и сделали ставку на личный зачет — это позволило участникам показать себя с лучшей стороны.
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