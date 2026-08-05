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МОСИНФОРМ

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Новая зона отдыха у воды появилась в ТиНАО

Новая зона отдыха у воды появилась в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пляжную зону в Троицке. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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