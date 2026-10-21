« Динамо-Владивосток » в гостях уступило екатеринбургскому «Уралмашу» со счетом 79:88. После матча главный тренер гостей Сергей Козин подвел итоги встречи и назвал ключевые причины поражения.
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