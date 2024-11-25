В Молдавии обвинили Санду в избегании ответственности

Власти Молдавии в лице Майи Санду «приносят в жертву» своих министров ради спасения собственной репутации, сказал 24 ноября лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале.
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