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Скандал с телефоном Лиз Трасс может разоблачить виновников диверсий на «Северных потоках»

Скандал с телефоном Лиз Трасс может разоблачить виновников диверсий на «Северных потоках»

Мария Захарова озвучила крайне неприятный для Лондона вопрос, ответа на который ждет весь мир. В авторской колонке для ФАН Андрей Союстов отметил, что скандал с телефоном Лиз Трасс может разоблачить виновников диверсии на «Северных потоках».

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