Мария Захарова озвучила крайне неприятный для Лондона вопрос, ответа на который ждет весь мир. В авторской колонке для ФАН Андрей Союстов отметил, что скандал с телефоном Лиз Трасс может разоблачить виновников диверсии на «Северных потоках».