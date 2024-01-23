Антинатализм и эфилизм

Владимир Маслов Антинатализм (от латинского «натализм» (natalis) – рождение, а «анти» (anti) – «против»; дословно – против рождения) – это система философских взглядов и убеждений, негативно оценивающих появление детей, воспроизводство населения и его рост; антинаталисты выступают против рождаемости, а наталисты – за.
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