Антинатализм и эфилизм

Владимир Маслов Антинатализм (от латинского «натализм» (natalis) – рождение, а «анти» (anti) – «против»; дословно – против рождения) – это система философских взглядов и убеждений, негативно оценивающих появление детей, воспроизводство населения и его рост; антинаталисты выступают против рождаемости, а наталисты – за.