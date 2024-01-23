Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Зачем принудительно ставить на воинский учет? Не встал во время на учет, депортация всей семьи. Сами побегут в военк...Достучались! Пути...
  • Аркадий Шацкий
    Ники Хейли и будет президентом, скорее всего. Что она вытворит никто не предскажет.Так кто же так ум...

Антинатализм и эфилизм

Антинатализм и эфилизм

Владимир Маслов Антинатализм (от латинского «натализм» (natalis) – рождение, а «анти» (anti) – «против»; дословно – против рождения) – это система философских взглядов и убеждений, негативно оценивающих появление детей, воспроизводство населения и его рост; антинаталисты выступают против рождаемости, а наталисты – за.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх