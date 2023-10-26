Стартовал открытый бета-тест шутера с крутой разрушаемостью The Finals. Игру раз...

Стартовал открытый бета-тест шутера с крутой разрушаемостью The Finals. Игру разрабатывают бывшие авторы BattlefieldEmbark Studios, состоящая из бывших разработчиков серии Battlefield, опубликовала новый геймплейный трейлер бесплатного шутера The Finals.
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