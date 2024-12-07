Евросоюз увеличил закупки в Индии очищенной нефти из РФ

Закупки Евросоюзом нефтепродуктов у Индии, изготовленных с использованием российской нефти, выросли. За период с января по август ЕС импортировал топлива на сумму, превышающую аналогичный прошлогодний показатель почти на 20%, у трех основных индийских НПЗ, перерабатывающих российскую сырую нефть.