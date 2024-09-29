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Царьград

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Пенсионерка из ДНР вышла на связь с сыном, который 10 лет считал её погибшей

Пенсионерка из ДНР вышла на связь с сыном, который 10 лет считал её погибшей

Пенсионерка, которую близкие считали погибшей, 10 ждала прихода русских на Украине.Как рассказала Любовь Фёдоровна, они с супругом до 2014 года проживали в донецкой Красногоровке.

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