На Южном Урале объявили экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега

Гололедица продеожится в Челябинской области до 2 ноября. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 1 ноября в отдельных районах региона ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления (сильная изморозь, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и предметы, сильная гололедица).
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