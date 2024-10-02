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Царьград

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"Ахмат" и "Краснодар" 2 октября проведут игру в рамках Кубка: где смотреть, во сколько матч

"Ахмат" и "Краснодар" 2 октября проведут игру в рамках Кубка: где смотреть, во сколько матч

В группе C подходит к концу пятый тур.Сегодня в Кубке России в рамках пятого тура в группе C сойдутся "Ахмат" и "Краснодар".

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