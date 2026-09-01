Рязанская область закупит топливо на 14 млн рублей

В перечень входят бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо зимнего и летнего сортов.Государственное казённое учреждение Рязанской области «Управление делами Правительства Рязанской области» объявило электронный аукцион на поставку автомобильного топлива для нужд региона.
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