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Царьград

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10 лет жители Оби в Новосибирской области страдают из-за отключений электричества

10 лет жители Оби в Новосибирской области страдают из-за отключений электричества

Перебои со светом особенно актуальны в микрорайоне Геодезия.Жители города Оби в Новосибирской области жалуются, что на протяжении последних десяти лет постоянно сталкиваются с проблемой отключения света.

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